Белые носки имеют свойство терять свой цвет и загрязняться, так что всем их владельцам нужно знать, как их отстирать и вернуть тот сияющий чистый цвет.

Отстирать белые носки в домашних условиях можно с помощью различных доступных средств и приемов. Подходящий способ будет зависеть от вида загрязнения на носках. Вот несколько способов, которые можно использовать:

Использование соды и уксуса:

Завяжите одну пару белых носков и окуните их в воду с добавлением соды (примерно 2-3 ложки на литр воды).

Пропарьте их в течение 30-60 минут, а затем промойте в холодной воде.

Нанесите на пятна гипоаллергенное мыло или жидкий сапун и осторожно потрите их.

Снова промойте носки и посмотрите, остались ли пятна.

Если да, окуните их в воду с добавлением уксуса (примерно 1/4 стакана на литр воды) на несколько часов или в течение ночи.

После этого промойте носки и высушите.

Использование белого отбеливателя:

Для сильно загрязненных белых носков можно использовать белый отбеливатель, следуя инструкциям на этикетке.

Обычно это требует смешивания отбеливателя с водой и погружения изделия в течение определенного времени, после чего вы должны хорошо промыть носки.

Использование лимонного сока:

Нанесите свежий лимонный сок на пятна на носках.

Посушите носки под солнцем, поскольку лимонный сок активирует свет, что поможет отбелить ткань.

Использование гипоаллергенных миль или предварительного замачивания:

Замочите загрязненные носки в холодной воде на несколько часов или ночью.

После этого удалите избыточную воду и нанесите гипоаллергенное мыло или жидкий сапун на пятна.

Осторожно протрите их и промойте в холодной воде.

Всегда проверяйте этикетку ваших носков и следуйте рекомендациям по стирке и уходу. Важно также давать носкам после отстирки полностью высохнуть, прежде чем вы наденете их снова.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме



