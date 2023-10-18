Отстирать белые носки в домашних условиях можно с помощью различных доступных средств и приемов. Подходящий способ будет зависеть от вида загрязнения на носках. Вот несколько способов, которые можно использовать:
Использование соды и уксуса:
Завяжите одну пару белых носков и окуните их в воду с добавлением соды (примерно 2-3 ложки на литр воды).
Пропарьте их в течение 30-60 минут, а затем промойте в холодной воде.
Нанесите на пятна гипоаллергенное мыло или жидкий сапун и осторожно потрите их.
Снова промойте носки и посмотрите, остались ли пятна.
Если да, окуните их в воду с добавлением уксуса (примерно 1/4 стакана на литр воды) на несколько часов или в течение ночи.
После этого промойте носки и высушите.
Использование белого отбеливателя:
Для сильно загрязненных белых носков можно использовать белый отбеливатель, следуя инструкциям на этикетке.
Обычно это требует смешивания отбеливателя с водой и погружения изделия в течение определенного времени, после чего вы должны хорошо промыть носки.
Использование лимонного сока:
Нанесите свежий лимонный сок на пятна на носках.
Посушите носки под солнцем, поскольку лимонный сок активирует свет, что поможет отбелить ткань.
Использование гипоаллергенных миль или предварительного замачивания:
Замочите загрязненные носки в холодной воде на несколько часов или ночью.
После этого удалите избыточную воду и нанесите гипоаллергенное мыло или жидкий сапун на пятна.
Осторожно протрите их и промойте в холодной воде.
Всегда проверяйте этикетку ваших носков и следуйте рекомендациям по стирке и уходу. Важно также давать носкам после отстирки полностью высохнуть, прежде чем вы наденете их снова.
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