Пока на улице становится все холоднее, знание о том, как растопить печку сырыми дровами может стать вашим лучшим союзником. Вам следует просто придерживаться элементарных советов.
Подготовка материалов:
Найдите сухие сырые дрова. Сосновые дрова хорошо подходят для этих целей, поскольку они горят дольше и меньше дымят.
Выберите поджигатели, такие как зажигалки или зажигалки.
Подготовка печки:
Тщательно разместите дрова в печке. Оставьте небольшое пространство для воздуха между ними, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
Выберите подходящее место для разжигания печки, обеспечивая защиту от ветра.
Использование поджигателей:
Используйте зажигательные зажигалки или зажигалки, чтобы зажечь сырые дрова сверху.
Дайте дровам пора начать гореть. Когда пламя начнет распространяться, осторожно добавляйте больше сырого дерева.
Постепенный разгар:
Сохраняйте режим горения, добавляя сырые дрова постепенно, когда они начинают гореть.
Следите за пламенем и регулируйте количество прилагаемых дров для поддержания огня.
Удержание пламени:
Не забывайте о циркуляции воздуха. Постоянно убеждайтесь, что дрова давно не погасли и обеспечивают нужный доступ воздуха для горения.
Это общий метод разжигания печки сырыми дровами. Помните о безопасности и всегда соблюдайте правила огнебезопасности, особенно, если вы разжигаете печку внутреннего помещения.
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