"ПриватБанк" получил жалобы от своих клиентов, которые выражают недовольство по поводу блокирования их банковских счетов и проверок, проводимых без предупреждения и объяснений относительно причин таких действий. Жалобы опубликовали на специализированном форуме "Минфин".

Один из клиентов "ПриватБанк" сообщил, что после блокирования его счетов он получил письмо по своему адресу регистрации, но сотрудники банка не предоставили четкого объяснения причин этих действий. При чем карточку заблокировали после снятия денег.

Другой клиент "ПриватБанка" пожаловалась на то, что якобы по требованию "ПриватБанка" после оплаты коммунальных услуг она начала проходить тщательную проверку. При этом украинка проживает в Польше и не имеет возможности прийти в банк для прохождения идентификации. К счастью, она может пройти идентификацию в онлайн режиме. Но даже так у нее возникли проблемы.

"Уже неделю я пытаюсь удовлетворить своим фото банковских рабочих. Каждый раз ответ или "не виден номер карты", или "фото плохого качества". И никакой альтернативной процедуры мне не предлагают", - добавила клиентка "ПриватБанк".

"ПриватБанк", как и другие банки, могут заблокировать счет своего клиента только в случае наличия обоснованных оснований. Банки осуществляют финансовый мониторинг.

В рамках этого процесса применяется риск-ориентированный подход, оцениваются операции клиентов, которые могут быть подозрительными, в частности, операции с большими суммами наличными. Если клиенту банка заблокирован счет, он имеет законное право подать документы в банк с требованием перевести остаток средств на счет в любом другом банке.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.