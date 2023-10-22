Хозяйкам, которые любят часто использовать духовку для своих вкусовых целей, важно знать информацию о том, как можно ее быстро отмыть в случае загрязнений.

Чистота в кухне всегда является признаком рачительной хозяйки. Однако мы все знаем, что духовку отмывать бывает настоящим испытанием. Не всегда это процесс простой и быстрый. Politeka поделится ценными советами и техниками, которые помогут вам быстро и эффективно очистить духовку от загрязнений.

Духовка должна быть холодной перед тем, как начать процесс чистки. Выключите ее и подождите, пока она остынет.

Удалите видимые остатки пищи и мусор из духовки с помощью лопатки или другого подобного инструмента.

Обычно для отмывания духовки используют специальные чистящие духовки, но можно также сделать собственное средство. Смешайте соду с водой или уксусом, чтобы создать пасту. Эта смесь хорошо расчищает жир и грязь.

Постепенно нанесите пасту на всю поверхность духовки, включая стены и решетку.

Оставьте пасту на 15-30 минут, чтобы у нее было время размягчить загрязнение.

С помощью губки или мягкой тряпки тщательно протрите все загрязнения, обращая особое внимание на особо загрязненные участки.

Влажной тряпкой или губкой промойте все остатки пасты.

Включите духовку на короткое время (10-15 минут) при низкой температуре, чтобы высушить остатки влаги и удалить остатки запаха.

Если духовка имеет выемки или съемные детали, как решетку или сковороду для капель, удалите их и отмойте отдельно.

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