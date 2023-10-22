Чистота в кухне всегда является признаком рачительной хозяйки. Однако мы все знаем, что духовку отмывать бывает настоящим испытанием. Не всегда это процесс простой и быстрый. Politeka поделится ценными советами и техниками, которые помогут вам быстро и эффективно очистить духовку от загрязнений.

Духовка должна быть холодной перед тем, как начать процесс чистки. Выключите ее и подождите, пока она остынет.

Удалите видимые остатки пищи и мусор из духовки с помощью лопатки или другого подобного инструмента.

Обычно для отмывания духовки используют специальные чистящие духовки, но можно также сделать собственное средство. Смешайте соду с водой или уксусом, чтобы создать пасту. Эта смесь хорошо расчищает жир и грязь.

духовка

Постепенно нанесите пасту на всю поверхность духовки, включая стены и решетку.

Оставьте пасту на 15-30 минут, чтобы у нее было время размягчить загрязнение.

С помощью губки или мягкой тряпки тщательно протрите все загрязнения, обращая особое внимание на особо загрязненные участки.

Влажной тряпкой или губкой промойте все остатки пасты.

духовка

Включите духовку на короткое время (10-15 минут) при низкой температуре, чтобы высушить остатки влаги и удалить остатки запаха.

Если духовка имеет выемки или съемные детали, как решетку или сковороду для капель, удалите их и отмойте отдельно.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме