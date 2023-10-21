Графики отключения электроэнергии в Украине уже разработали и даже утвердили для областей.

Графики отключения электроэнергии будут применяться при необходимости.

Так, графики отключений электроэнергии в Украине были утверждены до 1 октября, известно, что пока их не вводят в действие.

Заработать графики могут, если россияне начнут новые атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

Таким образом, органы местных властей и энергокомпании уже разместили графики отключений света.

Графики отключения электроэнергии, в частности, опубликовала компания ДТЭК, касающиеся Киева и области, а также Одесщины и Днепропетровщины.

В ДТЭК добавили, что графики отключений размещены на сайтах постоянно. Однако они не применяются, графики будут применяться только в случае необходимости.

Среди причин отключения электроэнергии может быть ограничено поколение, которое не сможет покрыть потребности, а также новые российские обстрелы энергетических объектов.

"А зачем вы подняли свет? Вы же рассказывали, что поднимаете свет чтобы все починить, чтобы не было отключений света",

"сейчас свет по полночи горит на улицах а потом уже все конец так как в прошлом году у одних вообще не выключали зато у вторых по пол суток не было вредителей сами делаете большую часть проблем",

"Довольно нагнетать с теми графиками, кто хотел и имел возможность уже подготовился к отключениям, а ежедневное запугивание что вот, вот...",

"Графики зависят от очереди и состояния энергосистемы. Ничего страшного. Переживем блекаут, потому что есть опыт",

"В Верховной Раде составили уже графики?", - пишут украинцы в комментариях к новости.

Источник: ТСН .

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