В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить голубцы с мясом и грибами.⠀

"Голубцы — одно из самых популярных блюд на Закарпатье, без которого почти невозможно представить любой пир. У многих хозяек есть собственный рецепт, который традиционно передается по наследству от матери к дочери", — пишет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.



Для своего рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀

• Пекинская капуста – 1 шт;

• Фарш куриный – 400 г;

• Отварной рис – 200 г;

• Грибы – 200 г;

• Морковь – 1 шт;

• Лук – 1 шт;

• Томатная паста — 50 г;

• Вода – 100 мл;

• Соль/перец по вкусу.

От капусты Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво отрезает нижнюю часть на несколько сантиметров, а верхнюю часть бросает в кипящую воду и проваривает 2 минуты.

Грибы нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сковороде.

Фарш смешиваем с отварным рисом, обжаренными грибами, добавляем соль и перец.

Далее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разбирает капусту на листьях, и кулинарным молотком отбивает нижнюю часть листочков. На каждый лист выкладываем начинку и заворачиваем голубцы.

Лук нарезаем кубиком, морковь натираем и обжариваем овощи с добавлением растительного масла. Эту зажарку распределяем по дну кастрюли, а сверху выкладываем голубцы и заливаем томатной пастой с водой. Тушить их нужно всего 15 минут - и готово.

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