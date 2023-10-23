У жительницы Тернополя конфисковали 20 евро – такое решение было принято во время судебного заседания.

Похоже, борьба с преступностью выходит на новый уровень в Украине. Жительнице Тернополя конфисковали 20 евро из-за того, что она приобрела валюту у знакомого, а не у банка. Эта информация содержится в решении Тернопольского горрайонного суда.

Согласно документу, на 16 сентября 2023 года в 11:47. гражданка совершила незаконный обмен валютных ценностей, рассматривая их как форму платежа.

В частности, она приобрела у знакомой 20 евро по курсу 40,00 грн. за один евро, предоставив 800 гривен за операцию. Это действие нарушило положения части 3 статьи 6 Закона "О валюте и валютных операциях", что привело к применению статьи 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статьей 162 Кодекса предусмотрена санкция в виде штрафа от 500 до 1000 тысяч рублей (от 8500 до 17000 гривен). О том, был ли стягнут штраф с женщины, не предоставляется никакой информации.

Следует напомнить об еще одном странном судебном деле. Так, в Одесской области мошенница развела на деньги шесть человек и отделалась штрафом. Она разместила объявление на сайте о продаже мопеда, используя изображения, загрузившиеся из интернета.

Некоторых пострадавших даже обманула дважды, после первого перевода средств она инсценировала историю о том, что оплата не поступила и требовала повторной транзакции. После рассмотрения материалов дела суд признал вину обвиняемой и наложил на нее наказание в виде штрафа, который составляет 68 000 гривен.

Источник: Тернопільські події.

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