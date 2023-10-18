Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальный домашний майонез.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

2 желтка

300-340 г рафинированного масла (можно брать кукурузное, подсолнечное, оливковое, но лучше всего – виноградных косточек)

1 ст.л. (25 г) нежной горчицы

соль и черный перец по вкусу

1 ч.л. сахара

сок 1/3 лимона

50 г жидкости (воды, молока, йогурта или даже сметаны)

В миску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет желтки, соль, сахар, перец и горчицу и с помощью венчика сбивает все в пену, масса должна побелеть. Чтобы миска не ездила, можно подложить под нее мокрую салфетку.

Затем начинаем частями тоненькой струйкой добавлять масло – добавили, хорошо перемешали, добавили, перемешали, смесь будет густеть на глазах.

"Можно, конечно, готовить и в комбайне - но обратите внимание - сам майонез мы не сбиваем - перемешиваем!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Количество добавляемого растительного масла зависит от размера желтков. Когда добавили почти все масло – масса будет плотной и густой.

Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет лимонный сок и перемешивает соус, добавляет воду или молоко, снова перемешивает и при необходимости доводит майонез по вкусу солью или сахаром.

К такому майонезу вкусно добавлять зелень, чеснок, специи или соевый соус. Срок хранения в холодильнике 2 дня (если добавляли молоко) или 5-7 дней (с водой, йогуртом или сметаной).

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