Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить идеальный домашний майонез.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 2 желтка
- 300-340 г рафинированного масла (можно брать кукурузное, подсолнечное, оливковое, но лучше всего – виноградных косточек)
- 1 ст.л. (25 г) нежной горчицы
- соль и черный перец по вкусу
- 1 ч.л. сахара
- сок 1/3 лимона
- 50 г жидкости (воды, молока, йогурта или даже сметаны)
В миску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет желтки, соль, сахар, перец и горчицу и с помощью венчика сбивает все в пену, масса должна побелеть. Чтобы миска не ездила, можно подложить под нее мокрую салфетку.
Затем начинаем частями тоненькой струйкой добавлять масло – добавили, хорошо перемешали, добавили, перемешали, смесь будет густеть на глазах.
"Можно, конечно, готовить и в комбайне - но обратите внимание - сам майонез мы не сбиваем - перемешиваем!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
Количество добавляемого растительного масла зависит от размера желтков. Когда добавили почти все масло – масса будет плотной и густой.
Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет лимонный сок и перемешивает соус, добавляет воду или молоко, снова перемешивает и при необходимости доводит майонез по вкусу солью или сахаром.
К такому майонезу вкусно добавлять зелень, чеснок, специи или соевый соус. Срок хранения в холодильнике 2 дня (если добавляли молоко) или 5-7 дней (с водой, йогуртом или сметаной).
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