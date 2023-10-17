Таролог Елена Бюн сообщила, что в Европе готовятся серьезные протесты мусульман из-за действий Израиля, это может быть довольно опасно и, конечно, это не обойдется без россии.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Мусульманские бунты в Европе. Франция, Германия, Британия. Что ждать от протестов?

Во Франции это может быть действительно жестко, пытаться будут раскачать это намного жестче. Хотят достаточно на длительный период это сделать. Длительно и жестко. То есть попытка раскачать эту ситуацию будет, а насколько сможет справиться правительство Франции сейчас? Здесь Двойка, глаза завязаны у карты, они недооценивают масштабность трагических ситуаций, которые могут быть во Франции. То есть тут все в руках французских погон, которые борются с этим, потому что ситуация действительно может быть жесткой и может выйти из-под контроля.

Германия? На прошлой неделе там были очень жестокие еврейские погромы, там было очень много пикетов. Что сейчас ожидать в результате?

Такая же ситуация, попытаются раскачать достаточно мощно и жестко. Но, в отличии от Франции, здесь власти более предусмотрительны. Вот в Германии есть шанс не допустить этой ситуации. То есть правительство или немецкие погоны четко понимают опасность этой ситуации. Если во Франции глаза завязаны, то здесь они видят эту опасность. Опасность есть, но у Германии есть все шансы урегулировать эту ситуацию. Да, она может вспыхнуть, они попытаются раскачать. Но и жестко придушить смогут. Вот как-то немцы более реально смотрят на это.

Британия так же сейчас борется с протестами, уже было несколько терактов. Как сейчас Британия выйдет из этой ситуации?

Тут будут попытки это сделать, внести раскол в общество за счет молодежи, попытаются из ничего создать ситуацию и раскачать ее. Но здесь все-таки власти Великобритании более предусмотрительны и жестко смотрят на всю эту ситуацию. Но есть попытка каких-то постановочных, провокационных действий. Башня. Может теракт быть, мощный причем, с жертвами.

Связана ли россия с этими провокациями и терактами?

А как же. Любая мизерная такая ситуация – это сделать такой провокационный момент, чтобы из этого вспыхнуло пламя. Однозначно да.

Как сообщала Politeka, Gaya объяснила, что сегодня наши военные на фронте – это души из другого измерения, они производят зачистку, очищают родовую карму, систему и уходят в вознесение.

Также Politeka писала о том, что Романова рассказала о предстоящих военных конфликтах.





