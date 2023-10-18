На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф"предложил необычный рецепт с цветной капустой. Цветная капуста — настоящий кладезь витаминов и минералов, которую следует включить в свой рацион, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 100 граммов муки
  • 50 граммов Пармезана
  • 100 граммов овсяной муки
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
  • 10 граммов оливкового масла
  • Вареная цветная капуста
  • 50 граммов помидоров
  • 100 граммов моцареллы
  • 10 граммов базилика

Пошаговый процесс приготовления:

Начнем с того, что немного предварительно отварим цветную капусту и нарежем ее в виде стейков, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В глубокой емкости смешаем муку, Пармезан, соль и перец, тщательно перемешаем все ингредиенты.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, обваляем капусту в получившейся смеси с обеих сторон и дополнительно поливаем ее оливковым маслом.

Затем отправляем капусту в разогретый до 180 градусов духовой шкаф и запекаем ее.

После первого этапа, достаем капусту и укладываем на ней нарезанные помидоры, моцареллу и базилик. Посолим по вкусу и поливаем оливковым маслом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Возвращаем все в духовку и душим до готовности так, чтобы сыр хорошо расплавился и все ингредиенты соединились воедино. Ваше блюдо готово к подаче, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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