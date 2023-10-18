На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф"предложил необычный рецепт с цветной капустой. Цветная капуста — настоящий кладезь витаминов и минералов, которую следует включить в свой рацион, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 100 граммов муки
- 50 граммов Пармезана
- 100 граммов овсяной муки
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
- 10 граммов оливкового масла
- Вареная цветная капуста
- 50 граммов помидоров
- 100 граммов моцареллы
- 10 граммов базилика
Пошаговый процесс приготовления:
Начнем с того, что немного предварительно отварим цветную капусту и нарежем ее в виде стейков, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В глубокой емкости смешаем муку, Пармезан, соль и перец, тщательно перемешаем все ингредиенты.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, обваляем капусту в получившейся смеси с обеих сторон и дополнительно поливаем ее оливковым маслом.
Затем отправляем капусту в разогретый до 180 градусов духовой шкаф и запекаем ее.
После первого этапа, достаем капусту и укладываем на ней нарезанные помидоры, моцареллу и базилик. Посолим по вкусу и поливаем оливковым маслом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Возвращаем все в духовку и душим до готовности так, чтобы сыр хорошо расплавился и все ингредиенты соединились воедино. Ваше блюдо готово к подаче, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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