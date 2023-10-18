Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как вкусно приготовить цветную капусту.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф"предложил необычный рецепт с цветной капустой. Цветная капуста — настоящий кладезь витаминов и минералов, которую следует включить в свой рацион, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

100 граммов муки

50 граммов Пармезана

100 граммов овсяной муки

Соль по вкусу

Перец по вкусу

10 граммов оливкового масла

Вареная цветная капуста

50 граммов помидоров

100 граммов моцареллы

10 граммов базилика

Пошаговый процесс приготовления:

Начнем с того, что немного предварительно отварим цветную капусту и нарежем ее в виде стейков, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В глубокой емкости смешаем муку, Пармезан, соль и перец, тщательно перемешаем все ингредиенты.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, обваляем капусту в получившейся смеси с обеих сторон и дополнительно поливаем ее оливковым маслом.

Затем отправляем капусту в разогретый до 180 градусов духовой шкаф и запекаем ее.

После первого этапа, достаем капусту и укладываем на ней нарезанные помидоры, моцареллу и базилик. Посолим по вкусу и поливаем оливковым маслом, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Возвращаем все в духовку и душим до готовности так, чтобы сыр хорошо расплавился и все ингредиенты соединились воедино. Ваше блюдо готово к подаче, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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