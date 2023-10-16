Знаете ли вы, что большинство микробов, с которыми вы столкнетесь, можно обнаружить не в общественных местах, а на некоторых наиболее часто используемых поверхностях в вашем собственном доме.

Вы уже принимаете дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать заражения микробами в общественных местах, но как насчет дома? Эти места общего пользования в вашем доме тайно отвратительны и требуют уборки.

Возможно, вы уже выработали некоторые экологически чистые привычки, например, не прикасаться к дверным ручкам общественных туалетов, дезинфицировать руки после получения наличных в банкомате или нажимать локтем на кнопки лифта, чтобы свести к минимуму количество бактерий, с которыми вы вступаете в контакт.

Читайте дальше, чтобы узнать о самых опасных местах дома, о некоторых из которых вы, возможно, даже не подозреваете.

Кухонная губка

Если вам предстоит мыть посуду после ужина, возможно, вам стоит дважды подумать, прежде чем браться за верную кухонную губку. Чтобы навести порядок в процессе мытья посуды, очищайте губку каждый день. Вы можете уничтожить бактерии с помощью тепла, разогревая влажную губку в микроволновой печи на высокой мощности в течение одной минуты или замачивая ее в растворе воды и небольшого количества отбеливателя. В конечном счете, чтобы эффективно бороться с грязью, вам, возможно, придется чаще менять губку. Если вы не хотите платить за замену своей, используйте тряпку для мытья посуды и часто бросайте ее в стирку, чтобы уничтожить микробы.

Держатель зубной щетки

Полировка жемчужно-белых вещей — важная часть вашей гигиенической процедуры, но сами чистящие средства, которые вы используете для чистки, могут распространять больше микробов, чем уничтожать. Оставьте ее в чашке уксуса примерно на час, затем тщательно промойте и высушите, прежде чем вернуть зубные щетки на место. Предотвратите повторное заражение, тщательно мыть руки и хранить зубные щетки на безопасном расстоянии от туалета.

Разделочная доска

Хотя существуют разногласия по поводу того, какой тип разделочной доски более гигиеничен — деревянная или пластиковая, — все они содержат много бактерий. По словам доктора Чарльза Гербы из Университета Аризоны , на средней разделочной доске в 200 раз больше фекальных бактерий, чем на сиденье унитаза — в основном из сырого мяса, которое вы нарезали и нарезали кубиками. Пока вы пытаетесь выкинуть эту тревожную статистику из головы, вы можете дополнительно почистить разделочную доску старой доброй горячей водой и мылом.

Сотовый телефон

Несмотря на то, что вы проводите часы, просматривая страницы, отправляя текстовые сообщения и твиты, ваш мобильный телефон может оказаться одной из самых зараженных микробами вещей, которые у вас есть. Чтобы очистить телефон от микробов, просто смешайте воду и 70% изопропиловый спирт в распылителе, слегка распылите салфетку из микрофибры и проведите ею по экрану и корпусу телефона примерно раз в неделю.

Ручки печи

Готовя ужин, вы, вероятно, включаете плиту, даже не задумываясь о том, какие неприятные микробы могут там скрываться. Но знаете ли вы, что эти, казалось бы, безобидные ручки могут оказаться одним из самых грязных мест на вашей кухне? Чтобы избавиться от микробов, снимите ручки плиты и смочите их раствором белого уксуса и воды для дезинфекции. Если ручки плиты невозможно снять, просто распылите на них натуральное чистящее средство и протрите через 30 секунд, чтобы вернуть им первозданное состояние.

Ручки кошелька

Ваша сумка повсюду с вами — в магазине, в офисе и, возможно, даже в общественном туалете — поэтому неудивительно, что во время путешествий она собирает много бактерий. Хотя это зависит от того, какая у вас сумка, обычно вы можете протирать ее внутри и снаружи дезинфицирующей салфеткой или салфеткой из микрофибры с небольшим количеством воды и мыла.

Кухонная мойка

Кухонная раковина "видит" все: сырую курицу, использованный молотый кофе и загадочные остатки еды. Из-за большого количества готовки, происходящей внутри или вокруг раковины, раковина может стать довольно грубой. Чтобы предотвратить рост бактерий в раковине, посыпьте пищевую соду и протрите ее бумажным полотенцем, смоченным уксусом, или вытащите большие пистолеты, используя коммерческое дезинфицирующее средство.

Источник: bobvila.com.

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