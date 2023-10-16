Несмотря на популярность и доступность "ПриватБанк", некоторые украинцы могут столкнуться с рядом трудностей в процессе пользования его услугами. А иногда клиентам приходится разочаровываться в качестве обслуживания.
На специализированном веб-ресурсе "Минфин" был опубликован новый негативный отзыв о работе "ПриватБанк".
На этот раз у клиентки "ПриватБанк" возникла проблема с пополнением интернет карты через терминал самообслуживания.
Пользователь пыталась пополнить свою интернет-карту через терминал, однако столкнулась с неприятной ситуацией. После выбора интернет-карты в терминале, ей пригласили ввести пин-код, что раньше не было необходимости делать. Пин-код клиентка "ПриватБанк" не имела.
Поэтому попытки пополнения карты были неудачными из-за сообщения "Не удалось получить информацию по карте."
Пользователь обратилась в службу поддержки "ПриватБанк" по номеру 3700, где провела длинный разговор с голосовым помощником, которому объяснила ситуацию. Ей порекомендовали сменить пин-код через приложение. Однако оказалось, что и эта опция отсутствует для интернет-карты "ПриватБанк". После длительных попыток соединения с живым человеком оператор также подтвердил отсутствие возможности изменения пин-кода для интернет-карты.
Впоследствии пользователи посоветовали попытаться изменить пин-код из-за голосового помощника. Однако при попытке ввести последние четыре цифры карты и получить новый пин-код произошла ошибка, и связь была отключена.
Эта проблема стала ощутимой, поскольку клиентке "ПриватБанк" нужны деньги для хирургической операции. В результате пользователь решила расторгнуть контракт с "ПриватБанк" и закрыть максимум карточек в этом банке из-за негативного опыта и отсутствия необходимых опций.
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