На этот раз у клиентки "ПриватБанк" возникла проблема пополнения интернет-карты через терминал самообслуживания.

Несмотря на популярность и доступность "ПриватБанк", некоторые украинцы могут столкнуться с рядом трудностей в процессе пользования его услугами. А иногда клиентам приходится разочаровываться в качестве обслуживания.

На специализированном веб-ресурсе "Минфин" был опубликован новый негативный отзыв о работе "ПриватБанк".

На этот раз у клиентки "ПриватБанк" возникла проблема с пополнением интернет карты через терминал самообслуживания.

Пользователь пыталась пополнить свою интернет-карту через терминал, однако столкнулась с неприятной ситуацией. После выбора интернет-карты в терминале, ей пригласили ввести пин-код, что раньше не было необходимости делать. Пин-код клиентка "ПриватБанк" не имела.

Поэтому попытки пополнения карты были неудачными из-за сообщения "Не удалось получить информацию по карте."

Пользователь обратилась в службу поддержки "ПриватБанк" по номеру 3700, где провела длинный разговор с голосовым помощником, которому объяснила ситуацию. Ей порекомендовали сменить пин-код через приложение. Однако оказалось, что и эта опция отсутствует для интернет-карты "ПриватБанк". После длительных попыток соединения с живым человеком оператор также подтвердил отсутствие возможности изменения пин-кода для интернет-карты.

Впоследствии пользователи посоветовали попытаться изменить пин-код из-за голосового помощника. Однако при попытке ввести последние четыре цифры карты и получить новый пин-код произошла ошибка, и связь была отключена.

Эта проблема стала ощутимой, поскольку клиентке "ПриватБанк" нужны деньги для хирургической операции. В результате пользователь решила расторгнуть контракт с "ПриватБанк" и закрыть максимум карточек в этом банке из-за негативного опыта и отсутствия необходимых опций.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.