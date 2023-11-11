Клиентка "Киевстар" поделился отрицательным отзывом относительно мобильного оператора, по ее словам, со счета якобы исчезли 10 гривен.

Абонентка "Киевстар" добавила, что обратилась в службу поддержки.

Своим негативным откликом на "Киевстар" она поделилась на сайте otzyvua.net.

"Очень жаль, что Киевстар ворует деньги у клиентов. Пополнила счет на 150 грн, 10 грн Киевстар украла (вроде за смс за границу, которую я не отправляла).

Написала в службу поддержки, ответили, что было снято 10 грн. за отправку СМС заграницу. У пользователей Арре на постоянной основе наблюдаются подобные ситуации, (отправка смс в Великобританию). Это связано с операционной системой устройства", – сообщила абонентка "Киевстар".

Также клиентка "Киевстар" добавила, что пользуется iPhone с 2004 года и такая ситуация у нее возникла впервые.

"Телефон отправляет плановый отчет о своей работе, сим-карта это видит как исходное смс, поэтому и отображается снятие. Для устранения такой проблемы рекомендуем обратиться в сервисный центр Apple. (там ознакомлены с данной проблемой и знают как отключить данную функцию). с 2004 г., но такого еще не было", - резюмировала клиентка "Киевстар".

Ранее клиент "Киевстар" посетовал на техническую поддержку мобильного оператора.

Абонент "Киевстар" сообщил, что у провайдера домашний интернет хороший, но "обслуживание" – ужасное.

По его словам, представители "Киевстара", в частности, не могли подвязать номер телефона к номеру договора. Он добавил, что сбои происходят практически при каждом обращении к тех. поддержки.

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Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что абонент "Киевстар" осталась без интернета после звонка к оператору.