Мобилизация в Украине продолжается, недавно в ВСУ сообщили о необходимости обновления данных в ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине продлится до 18 ноября.

Как сообщил руководитель службы по связям с общественностью командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона, если гражданин Украины долгое время не был в ТЦК, то актуальность данных о его пригодности к службе теряется.

Таким образом, данные в разгар мобилизации в Украине следует обновить.

"Для того чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные", - заявил Фитьо.

По его словам, если есть право на отсрочку в период действия мобилизации в Украине - нужно об этом сообщить ТЦК и СП.

В сети в комментариях отреагировали на такое заявление по мобилизации в Украине:

"Каждый сын, отец в первую очередь, обязан своим родителям и детям. А те кто считает по другому, пусть мне скажут что простой человек имеет собственного в стране? Может заводы, фабрики, торговые центры им принадлежат, или имения, леса, пруды, реки и земли?У простых людей долги и аресты, а владельцы страны пусть идут с детишками защищать свое имущество",

"Сначала прокуроры, судьи, депутаты, мажор, друзья друзей, а там видишь и война закончится",

"Боже, спаси и сохрани украинский народ",

" Пусть в первую очередь выполняют детки - мажоры зажравшихся депутатов верховной измены, сразу же война и закончится! сколько наших ребят и мирных людей с детьми безвинно пало...", - пишут в сети.

Источник: ТСН .

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