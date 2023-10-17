Популярная украинская певица Тина Кароль, ранее попав в скандал из-за отказа поехать на обещанный концерт на передовой, не стала высказываться и комментировать скандал, а также общаться с поклонниками. При этом Кароль продолжает высказываться в сети о тяжелой работе и рассказывает о концертах, которые проводит заграницей.

«Когда я создаю миры – а это понятие я использую для слова "ПЕСНЯ", то в процессе всегда есть две вещи: самопожертвование и самоотдача.

Саможертвование в творчестве – это бессонные ночи, изоляция от окружающего мира и жертвы на разных уровнях.

Самоотдача в творчестве – это открытие себя процессу созидания. Она требует интеллектуальной честности, откровенности и чувства уязвимости» - написала Кароль.

В сети решили отреагировать на ее обращение, однако некоторых украинцев смутили слова о самопожертвовании:

«А Вы счастливы так без мужчины ... только создавая; интересно говорить о жертвах заграницей… И творчестве там; Очень хорошие фото! Невероятная!; Вы говорите о своих жертвах, но даже в Украине не живете;

Аскеза в том, что только ты творишь мир; Вы в штукатурке?; интересное замечание для творческих людей» - пишут под постом Кароль.

Последние новости Украины:

Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".

Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.

Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.