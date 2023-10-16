В народе 17 октября называли Ерофиев день, Ерофий Лешегон.

Наши предки сегодня имели традицию - заготавливать у Ерофиев день особую настойку, ее называли в народе "Ерофеич".

Для напитка заранее заготавливали душистые травы, заливали их водкой и месяц настаивали в темном месте.

Настойку пили, если не было аппетита и при желудочных заболеваниях.

Сегодня проверяли и проветривали зимнюю одежду с обувью, чтобы подготовить к зиме.

17 октября проводили обряды, связанные с отпугиванием нечисти.

Защититься от нее можно с помощи лука, чеснок, редьку.

Наши предки считали, что нечистая сила часто поражает пьяниц и людей, что недобросовестно выполняют религиозные обязанности.

Категорически нельзя сегодня верить незнакомцам, особенно если те уговаривают сделать какой-то поступок. Именно сегодня большой риск быть обманутым.

Также нельзя ходить в лес 17 октября, наши предки верили, что можно пострадать от нечистой силы

Если сыграть свадьбу сегодня – что брак будет несчастливым.

Злоупотреблять алкоголем и лекарствами также нельзя, это может привести к проблемам со здоровьем.

Существуют и приметы сегодня, если вечерняя заря красного цвета – будет ветрено.

Сегодня выпал первый снег - через сорок дней наступит настоящая зима.

Источник: РБК.

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