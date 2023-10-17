Не важно, когда пятно возникло и насколько оно стало устойчивым, наши советы и методы помогут вам вывести его. Забудьте о лишних затратах и сохраните вашу вещь как новую благодаря простому и доступному решению.
Уксус и соль:
-
Смешайте уксус и соль, образуя пасту.
-
Нанесите эту пасту на йодовое пятно.
-
Тщательно потрите пятно мягкой губкой или тканью.
-
Промойте ткань в холодной воде и проверьте результат. Если пятно еще осталось, повторите процедуру.
Гидрооксид пероксид:
-
Обратите внимание, что этот метод может повлиять на цветную одежду, поэтому тщательно тестируйте ее на невидимой части перед использованием.
-
Нанесите немного гидрооксида пероксида (3%) на пятно и дайте ему действовать несколько минут.
-
Затем промойте ткань в холодной воде и проверьте результат. Повторяйте, если нужно.
Аммиак:
-
Смочите ватный диск аммиаком или аммиаком.
-
Точечно обработайте пятно и немедленно промойте холодной водой.
-
Будьте осторожны при использовании аммиака и заметьте, что он не подходит для цветной одежды.
Спирт (этиловый или изопропильный):
-
Окуньте загрязненную часть одежды в спирт.
-
Дайте спирту проникнуть в ткань, а затем аккуратно потрите пятно с мягкой губкой или тканью.
-
Промойте холодной водой и проверьте результат.
Всегда следует соблюдать осторожность и тщательно проверять цветность ткани, особенно при использовании гидроксид пероксида или аммиака. Также важно действовать быстро, поскольку свежие пятна легче удалять.
Читайте также:
Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно
Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме