Известно, что пятна от йода могут быть особенно устойчивыми и надоедливыми, однако не стоит отчаиваться, поскольку мы раскроем перед вами эффективный способ, который поможет их вывести.

Не важно, когда пятно возникло и насколько оно стало устойчивым, наши советы и методы помогут вам вывести его. Забудьте о лишних затратах и ​​сохраните вашу вещь как новую благодаря простому и доступному решению.

Уксус и соль:

Смешайте уксус и соль, образуя пасту.

Нанесите эту пасту на йодовое пятно.

Тщательно потрите пятно мягкой губкой или тканью.

Промойте ткань в холодной воде и проверьте результат. Если пятно еще осталось, повторите процедуру.

Гидрооксид пероксид:

Обратите внимание, что этот метод может повлиять на цветную одежду, поэтому тщательно тестируйте ее на невидимой части перед использованием.

Нанесите немного гидрооксида пероксида (3%) на пятно и дайте ему действовать несколько минут.

Затем промойте ткань в холодной воде и проверьте результат. Повторяйте, если нужно.

Аммиак:

Смочите ватный диск аммиаком или аммиаком.

Точечно обработайте пятно и немедленно промойте холодной водой.

Будьте осторожны при использовании аммиака и заметьте, что он не подходит для цветной одежды.

Спирт (этиловый или изопропильный):

Окуньте загрязненную часть одежды в спирт.

Дайте спирту проникнуть в ткань, а затем аккуратно потрите пятно с мягкой губкой или тканью.

Промойте холодной водой и проверьте результат.

Всегда следует соблюдать осторожность и тщательно проверять цветность ткани, особенно при использовании гидроксид пероксида или аммиака. Также важно действовать быстро, поскольку свежие пятна легче удалять.

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