Не важно, когда пятно возникло и насколько оно стало устойчивым, наши советы и методы помогут вам вывести его. Забудьте о лишних затратах и ​​сохраните вашу вещь как новую благодаря простому и доступному решению.

Уксус и соль:

  • Смешайте уксус и соль, образуя пасту.

  • Нанесите эту пасту на йодовое пятно.

  • Тщательно потрите пятно мягкой губкой или тканью.

  • Промойте ткань в холодной воде и проверьте результат. Если пятно еще осталось, повторите процедуру.

Как вывести жирное пятно с одежды

Гидрооксид пероксид:

  • Обратите внимание, что этот метод может повлиять на цветную одежду, поэтому тщательно тестируйте ее на невидимой части перед использованием.

  • Нанесите немного гидрооксида пероксида (3%) на пятно и дайте ему действовать несколько минут.

  • Затем промойте ткань в холодной воде и проверьте результат. Повторяйте, если нужно.

Аммиак:

  • Смочите ватный диск аммиаком или аммиаком.

  • Точечно обработайте пятно и немедленно промойте холодной водой.

  • Будьте осторожны при использовании аммиака и заметьте, что он не подходит для цветной одежды.

Спирт (этиловый или изопропильный):

  • Окуньте загрязненную часть одежды в спирт.

  • Дайте спирту проникнуть в ткань, а затем аккуратно потрите пятно с мягкой губкой или тканью.

  • Промойте холодной водой и проверьте результат.

спирт

Всегда следует соблюдать осторожность и тщательно проверять цветность ткани, особенно при использовании гидроксид пероксида или аммиака. Также важно действовать быстро, поскольку свежие пятна легче удалять.

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