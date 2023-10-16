Так, журналист Денис Кошельник в центре Киева решил спросить у прохожих, в частности у молодежи, об обороне Мариуполя, "Азовстали" и плен бойцов "Азова".

Видео Кошельник опубликовал в своем youtube-канале.

Журналист спросил одного из опрашиваемых, что он знает об обороне Мариуполя, мужчина ответил:

”Ничего, я ничего не знаю. Не читаю новости», добавив, что: «Я не люблю себя загружать плохими новостями, и я за добро, а там все плохое».

Следует отметить, что далеко не все опрошенные смогли ответить на вопросы.

Более того, в компании молодых людей отвечая на аналогичный вопрос, парень перепутал "Азовсталь" и ЗАЭС.

Украинцы в комментариях высказали мнения относительно ответов молодежи:

"Очень жаль, что люди не ценят такие героические поступки, что совершил АЗОВ. Нельзя забывать! Большое уважение и благодарность всем Героям! Но Вечная память павшим героям!",

"Я просто в шоке от людей… они просто оторваны от реальности… вы что понимаете что сейчас гибнут каждую секунду люди, они вас обороняют… ребят не хватает, божьих коровок",

"Шок, ужас, они будто в другой стране живут, будто в стране в которой нет войны, это просто ужас много ровесников тех, кто ничего не знает и не грузит себя новостями, погибают, воюют", - пишут в комментариях украинцы.

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