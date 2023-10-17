Постоянная угроза для вашей одежды – пятна от чернил, которые могут показаться особенно тяжелыми для удаления, однако не пугайтесь, потому что решение есть.

С нашими советами, вы сможете сохранить свою одежду в идеальном состоянии и избежать лишних затрат на новую.

Молоко: Окуньте загрязненную часть одежды в молоко и оставьте ее там на несколько часов или даже на ночь. Затем аккуратно промойте и постирайте.

Лимонный сок: Выжмите сок из лимона и нанесите его прямо на пятно от чернил. Используйте солнечный свет или лампу, чтобы активировать отбеливающие свойства лимонного сока. Затем постирайте.

Спирт (рекомендованный для белой одежды): Окунуть загрязненную часть в спирт или водку, а затем аккуратно протрите пятно мягкой тканью или губкой. Затем промойте и постирайте.

Уксус и сода: Смешайте уксус и соду в равных частях, чтобы создать пасту. Нанесите ее на пятно и оставьте на 15-30 минут, а затем постирайте.

Гидроксид пероксид (не для цветной одежды): Нанесите немного гидроксид пероксида на пятно, подождите несколько минут и постирайте. Избегайте использования на цветной одежде, поскольку она может осветить цвета.

Соль и сок или желе из алоэ: Нанесите соль на пятно, затем добавьте сок или желе из алоэ. Потрите и оставьте на время перед стиркой.

Зубная паста (надежно на цветной одежде): Используйте белую неабразивную зубную пасту и нанесите ее на пятно. Потрите и постирайте.

Независимо от метода, тщательно промойте одежду после удаления пятна и убедитесь, что чернила полностью исчезли, прежде чем вы сушите или гладите одежду. Также следует учесть, что эффективность средств может зависеть от типа ткани и качества чернил, поэтому всегда делайте тест на невидимой части одежды, прежде чем удалять пятно.

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