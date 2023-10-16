Израильтяне привыкли к войне, "собирают тревожные рюкзаки и молятся о мире", а украинцы также готовы.

Вторжение исламистских боевиков из ХАМАС в Израиль, сопровождаемое запуском тысяч ракет, повлекло за собой неожиданность для власти и местных жителей. Это ужасное утро с пятницы на субботу также встретило находившихся в Израиле украинцев. Одна из них – Наталья Тарнопольская из Киева.

Она прибыла в город Ашдод в Израиле за несколько дней до 24 февраля, когда миллионы украинцев, как и израильтяне, проснулись от взрывов.

Этой ночью Наталья спала в такой безопасной комнате. Поэтому сначала она решила игнорировать сирены, просто закрыла окна и металлическую дверь в своем бомбоубежище.

"Я снова заснула, но сквозь сон слышала постоянные сирены и поняла, что что-то не так, как раньше. Сирены раздавались одна за другой, и были слышны мощные взрывы", - говорит украинка.

Сектор Газа, где сейчас особенно горячо, расположен в 25 километрах от Ашдода, города, где проживает Наталья. Сообщается, что боевики проникли через море в город Ашкелон, расположенный всего в 17 километрах от украинки.

"Там живут мои близкие друзья из Киева. Ракета поразила жилой дом рядом с их домом. Потом спать уже не было желания", – вспоминает девушка.

Израильтяне привыкли к войне, "собирают тревожные рюкзаки и молятся о мире". Но в то же время, говорит женщина, люди "растеряны" – в сети появляются все больше видео с расстрелянными гражданскими телами на дорогах и в автомобилях.

Между тем киевлянка Марина прибыла в Израиль на месяц как туристка с целью "отдохнуть от тревог" в Киеве, а здесь тоже началась война.

"В центре Тель-Авива сейчас относительно спокойно, возможно, даже удивительно тихо – на улицах практически нет людей. Обычно в этом районе даже в шабате выдается больше активности", - замечает Марина.

СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны возле Тель-Авива.

Если объявляют тревогу, Марина говорит, что она берет свой ноутбук и идет на лестницу, поскольку дом, где она живет, старый и не имеет специальных укрытий.

"Приехала в Израиль, чтобы отдохнуть от тревог в Киеве, а здесь… Меня волнует, чтобы аэропорт не закрыли, потому что застрять здесь все же не хотелось бы. Я не хочу остаться здесь дольше", - делится девушка.

Через две недели у нее есть билет на самолет для возвращения в Украину.

Источник: ВВС.

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