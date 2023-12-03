Жир и грязь на кухонной мебели – это одна из самых больших и ненавистных врагов каждой хозяйки, и отмыть их бывает очень непросто, особенно, если они уже устарели.

Отмывание жира и грязи из мебели на кухне может стать легким, если вы владеете правильными знаниями и инструментами. Мы расскажем вам об эффективных способах, которые позволят вашей кухонной мебели сиять, независимо от того, насколько она загрязнена. Не нужно много часов работать или тратить деньги на дорогие средства, чтобы добиться желаемого результата.

Сода и вода:

Смесь соды и воды создает массивное средство для удаления жира. Смешайте соду с водой, чтобы создать пасту, и нанесите ее на загрязненные места на мебели. Потрите мягкой губкой или тканью, затем смойте водой.

Уксус:

Уксус является отличным средством для удаления жира и грязи. Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и используйте этот раствор для протирки загрязненных поверхностей. Он также удаляет неприятные запахи.

Лимонный сок:

Лимонный сок обладает свойствами растворять жир и приятно пахнет. Нанесите лимонный сок на жирные пятна и дайте ему поработать в течение нескольких минут, затем протрите мягкой губкой.

Раствор для мытья посуды:

Обычный раствор для мытья посуды может быть эффективен для удаления жира из мебели. Разведите его с водой и используйте для уборки.

Пара:

Жаркая пара также может помочь отмыть жир из мебели. Используйте паровой утюг или паровой очиститель, чтобы убавить жир и легко вытереть его.

Перед тем как использовать какие-либо средства, всегда проверьте их влияние на невидимые части мебели, чтобы убедиться, что они не повредят поверхность.

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