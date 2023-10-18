В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить невероятно вкусный тарт из инжира и сыра.

"Этот тарт настолько вкусен и легок в приготовлении, что сравнить его с чем-то просто невозможно. Приготовив однажды, вы подсядете на него на 💯 Так что пользуйтесь, пока инжир в сезоне", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 250 г

инжир – 2 шт.

сыр типа бри или монтаньоло – 200 г

персик или груша (опционально) – 80 г

орехи по вкусу – 30 г

мед – 1 ст.л.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова просто растягивает слоеное тесто по противню. На тесто выкладываем рядами ломтики инжира, сыра, груши или персика, и снова сыра.

Сверху присыпаем пирог орешками, поливаем медом и отправляем запекаться 15-20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Ранее звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предлагала украинцам рецепт итальянского сливового пирога, который получается непревзойденным благодаря сочетанию песочной основы и заварного крема.

Для крема берём 500 мл молока, 1 яйцо, 100 сахара, 25 г кукурузного крахмала, 8 г ванильного сахара. Для теста: 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл подсолнечного масла, 380 г муки, 10 г разрыхлителя.

Также для начинки нам понадобится 150-200 г слив.

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