Бывший судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт пирога, который подойдет даже для праздничного стола.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить картофельный пирог

"Вкусный, готовится быстро, выглядит привлекательно, нужны базовые продукты! Чисто преимущества! Этот рецепт может быть полезен даже на праздники", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

кефир – 100 г

сметана – 100 г

яйцо – 1 шт.

масло - 50 г

мука – 400 г

соль – 1 ч.л.

Для начинки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет:

картофель – 600 г

масло гхи - 20

болгарский перец – 80 г

лук – 200 г

бекон - 100 г

соль – 1 ч.л.

черный перец по вкусу

кунжут для присыпки

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смешивает кефир, сметану и яйцо, добавляет соль и муку, замешивает тесто и оставляет его постоять 20 минут.

Лук нарезаем кубиком и готовим под крышкой с 2 ст.л. воды и растительного масла до карамельного цвета.

Картофель чистим и отвариваем, толчем до однородности. Добавляем в картофельное пюре соль с перцем и обжаренный лук.

На той же сковороде, где жарился лук, обжариваем 10 минут перец, нарезанный кубиком.

Тесто "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова раскачивает между двумя листами пергамента по размеру формы для выпекания (круглой).

Картошку выкладываем на тесто по кругу как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз). На картофель выкладываем бекон по кругу с наружной и внутренней стороны, а сверху – готовый перец.

Делаем в центре теста 6 надрезов, не доходя до начинки 5 см. Закрепляем острый кусочек теста к краю, чтобы оно хорошо соединилось с внутренней и внешней стороны. Сверху присыпаем пирог кунжутом.

В центр пирога ставим банку, чтобы тесто не раскрывалось при выпекании. Выпекать такой картофельный пирог нужно 30-35 минут при температуре 180 градусов.

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