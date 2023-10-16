Всем знакам зодиака следует быть готовыми к не самой легкой неделе, астролог рассказала, чего ждать от ближайших дней и от чего следует отказаться.

Согласно новому астрологическому прогнозу, неделя будет непростой, пишет Politeka.net.

Так, известная астрологиня рассказала на своей странице в Инстаграме, что впереди непростая неделя после затмения солнца.

«Когда его программы начинают активно проявляться в реальности как в индивидуальных судьбах, так и глобально», - объяснила астрологиня Ирина.

По ее словам, сейчас время максимальной осознанности и осторожности.

«Не принимайте судьбоносные решения, о которых потом можете пожалеть. Ибо способность трезво мыслить и анализировать на этой неделе ослаблена. Эмоции, желание влияния, контроля и давления будут на пике» , - предупредила астрологиня.

Также эксперт по прогнозам назвала самые опасные даты:

«Особенно с 17.10 и по выходным 21-22.10. Это описывают аспекты квадратуры Солнце+Меркурий на нисходящем лунном узле Плутона», - пояснила свой прогноз астрологиня.

Звезды прочат, что в течение недели вероятны резонансные события как в уже существующих горячих военных точках, так и вспышки в других странах.

Что касается всех Знаков Зодиака, то на этой неделе возможны трансформации и турбулентность во всех видах личных отношений.

«А также в вопросах здоровья, самоидентификации и творческой реализации/назначения» , – предупредила астрологиня.

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