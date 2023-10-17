Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт вкусного блюда с мясом и виноградом.

На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился видео, в котором демонстрирует приготовление плова в духовке, при этом не забывая упомянуть о минимизации хлопот с уборкой посуды и кухни.

Для приготовления этого плова, вам понадобятся следующие ингредиенты: морковь (50 г), лук (50 г), свинина (100 г), рис басмати (100-150 г), кориандр (5 г), зира (5 г), куркума (5 г), копченая паприка (5 г), вода (200-250 мл), оливковое масло (20 мл), и виноград (30 г).

Итак, вот инструкция по приготовлению:

Начните с очищения и нарезки репчатого лука и моркови, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Затем в рукав для запекания поместите рис, сверху выложите кусочки свинины и подготовленные овощи.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво посоветовал, полейте содержимое оливковым маслом и добавьте виноград.

После этого посыпьте сверху все указанные специи: кориандр, зиру, куркуму и копченую паприку. Посолите и поперчите по вкусу.

Залейте ингредиенты в рукав водой и крепко закройте его. Легко перемешайте содержимое в рукаве, рассказал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Поместите рукав с пловом в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на один час.

После готовности аккуратно разрежьте рукав и выложите плов с свининой на красивую тарелку, рекомендует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Этот рецепт позволит вам приготовить вкусный плов с минимальными усилиями и сократит уборку кухни после приготовления.

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