Популярная украинская певица Настя Каменских, которую часто критикуют из-за различных высказываний и даже поведения ее мужа Потапа, часто сталкивается с негативной реакцией. Также Каменских решила в этот раз поделиться полезной инициативой, однако ее фото вызвали довольно сильную негативную реакцию.

«Помощь другим всегда вдохновляет. Несколько недель назад я уже рассказывала вам о донорстве и вижу, что вы очень заинтересованы в этой теме. Многие захотели попробовать, но некоторые сомневаются. Или больно? Какие впечатления? Что чувствует донор?» - написала Каменских.

Она рассказала несколько фактов, которые точно вам помогут принять решение и немного мотивируют. Тем не менее, многие украинцы обратили внимание на сами кадры с Каменских и заявила о неискренности звезды.

«Господи, нафига позировать там? Пришла, сдала, ушла; Дибилы те, кто пишет, что Настя показушница; Эта показуха уже получила; Показушница!; Добро делают тихо; Потап где?;

Не показываешь такое – плохо, значит не делаешь, показываешь – это сразу «показушница»; Регулярно? Ну, может быть... Но вы впервые? 🤔; Молодец принимает участие. Сейчас все набросились на нее, но ей и так тяжело» - пишут Каменских в ответ.

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