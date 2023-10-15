В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить тако-бургер.

"На вкус действительно вау! Можно готовить и дома, и менять ингредиенты, и это быстрее бургера!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф" Ярославский.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на два больших бургера):

2 пшеничные тортильи диаметром 22 см

400-450 г жирного говяжьего фарша

мексиканская смесь специй

салат айсберг

4 слайса плавленого сыра чеддер

красный или салатный лук

Для соуса нам понадобятся:

100 г майонеза

60 г барбекю

40 г зерновой горчицы

40 г маринованных корнишонов

подкопченая паприка

зелень петрушки

Чтобы приготовить соус, мелко нарезаем огурцы и просто смешиваем все ингредиенты по своему вкусу.

На пшеничную тортилью ("Мастер Шеф" Владимир Ярославский не советует брать тортилью из кукурузы – она трескается и не подходит для этого блюда) тоненьким слоем выкладываем фарш и хорошо прижимаем его, добавляем соль и мексиканские специи.

На хорошо разогретую чашу гриля наливаем растительное масло, кладем тортилью мясом вниз и жарим несколько минут.

Затем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский осторожно переворачивает тортилью, на одну половину выкладывает два кусочка сыра, а на вторую - рубленый салат айсберг и лук. Щедро поливаем все соусом, даем сыру подтаять с минуту, складываем тортилью пополам – и тако-бургер готов.

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