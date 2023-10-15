В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить тако-бургер.
"На вкус действительно вау! Можно готовить и дома, и менять ингредиенты, и это быстрее бургера!", - подчеркнул судья "Мастер Шеф" Ярославский.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на два больших бургера):
- 2 пшеничные тортильи диаметром 22 см
- 400-450 г жирного говяжьего фарша
- мексиканская смесь специй
- салат айсберг
- 4 слайса плавленого сыра чеддер
- красный или салатный лук
Для соуса нам понадобятся:
- 100 г майонеза
- 60 г барбекю
- 40 г зерновой горчицы
- 40 г маринованных корнишонов
- подкопченая паприка
- зелень петрушки
Чтобы приготовить соус, мелко нарезаем огурцы и просто смешиваем все ингредиенты по своему вкусу.
На пшеничную тортилью ("Мастер Шеф" Владимир Ярославский не советует брать тортилью из кукурузы – она трескается и не подходит для этого блюда) тоненьким слоем выкладываем фарш и хорошо прижимаем его, добавляем соль и мексиканские специи.
На хорошо разогретую чашу гриля наливаем растительное масло, кладем тортилью мясом вниз и жарим несколько минут.
Затем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский осторожно переворачивает тортилью, на одну половину выкладывает два кусочка сыра, а на вторую - рубленый салат айсберг и лук. Щедро поливаем все соусом, даем сыру подтаять с минуту, складываем тортилью пополам – и тако-бургер готов.
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