В этом году сведите затраты на электроэнергию к минимуму, подготовив чердак до наступления холодной зимней погоды.

Скорее всего, вы не проводите много времени, тусуясь на чердаке.

Итак, когда вы думаете обо всем, что вам нужно сделать, чтобы подготовить свой дом к более низким температурам , которые наступят предстоящей зимой, вы можете упустить из виду, что нужно сделать на чердаке.

1. Добавьте изоляцию.

Утепление чердака — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы подготовиться к холодной зимней погоде. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, неизолированный чердак будет терять тепло, пока вы пытаетесь сохранить тепло в доме. Это не только может затруднить поддержание желаемой температуры в доме, но также приведет к тому, что ваша система будет работать усерднее, пытаясь не отставать, что приведет к напрасной трате энергии и увеличению счетов за коммунальные услуги.

Если на чердаке уже есть изоляция, убедитесь, что она все еще в хорошем состоянии, не повреждена и не изношена иным образом. Отремонтируйте или замените поврежденные секции и добавьте дополнительную изоляцию, если ее уровень находится ниже балки пола на чердаке.

2. Загерметизируйте все утечки и трещины.

Теплый воздух может выходить через очень маленькие отверстия и трещины . По этой причине, когда вы проверяете свой чердак, проведите тщательный осмотр, чтобы выявить любые дыры, даже очень маленькие. Поскольку обнаружить эти небольшие трещины может быть сложно, проводите эту проверку в солнечный день. Выключите свет на чердаке и посмотрите, не видите ли вы солнечный свет, проникающий в помещение. Используйте герметик, чтобы закрыть эти отверстия, чтобы сохранить теплый воздух, а также обеспечить лучшую защиту вашего дома от воды и вредителей.

3. Убедитесь, что вентиляция достаточна.

Без достаточной вентиляции на чердаке вы открываете дверь для потенциально серьезных проблем. Имейте в виду, что теплый воздух – не единственное, что может подняться на верхний уровень вашего дома. Влажный воздух менее плотный, чем сухой, поэтому он тоже будет подниматься на чердак. Без надлежащей вентиляции влажный воздух будет задерживаться в помещении, что может привести к гниению балок и стропил, повреждению изоляции или появлению плесени.

Вентиляционные отверстия на чердаке помогут обеспечить правильную вентиляцию помещения. Если у вас уже есть вентилятор на чердаке, убедитесь, что он работает и способен выполнять свою работу. Листья, изоляция и другой мусор могут засорить вентиляторы и повлиять на их работу.

4. Следите за тем, чтобы на крыше не было мусора.

Скопившиеся листья и другой мусор на крыше могут представлять угрозу. Когда эти материалы накапливаются, под ними может задерживаться дождевая вода. Если сваи остаются влажными в течение длительного периода времени, это может привести к разрушению кровельного материала настолько, что вода может просачиваться на чердак. Утечки на чердаке могут вызвать рост плесени, повредить изоляцию и древесину и, в конечном итоге, просачиваться через потолки на верхние уровни дома, вызывая еще больше проблем.

Пытайтесь самостоятельно убрать мусор с крыши только в том случае, если вы чувствуете себя в безопасности. Если нет, наймите опытного профессионала, который позаботится об этой задаче.

5. Уничтожьте нашествие вредителей

Заражение насекомыми или грызунами — это то, чего следует избегать или устранить как можно скорее. В зависимости от типа вредителей они могут повредить древесину, перегрызть провода, прогрызть и разрушить изоляцию и многое другое. Хотя герметизация отверстий и щелей на чердаке должна эффективно предотвращать проникновение вредителей в ваш дом, некоторые насекомые или грызуны уже могли сделать ваш чердак своим домом. Ищите любые признаки заражения, такие как поврежденная древесина, следы жевания на проводах или изоляции, моча или помет, и вызовите профессионального дезинсектора, чтобы устранить проблему.

Источник: bobvila.com.

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