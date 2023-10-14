Скорее всего, вы не проводите много времени, тусуясь на чердаке.
Итак, когда вы думаете обо всем, что вам нужно сделать, чтобы подготовить свой дом к более низким температурам , которые наступят предстоящей зимой, вы можете упустить из виду, что нужно сделать на чердаке.
1. Добавьте изоляцию.
Утепление чердака — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы подготовиться к холодной зимней погоде. Поскольку теплый воздух поднимается вверх, неизолированный чердак будет терять тепло, пока вы пытаетесь сохранить тепло в доме. Это не только может затруднить поддержание желаемой температуры в доме, но также приведет к тому, что ваша система будет работать усерднее, пытаясь не отставать, что приведет к напрасной трате энергии и увеличению счетов за коммунальные услуги.
Если на чердаке уже есть изоляция, убедитесь, что она все еще в хорошем состоянии, не повреждена и не изношена иным образом. Отремонтируйте или замените поврежденные секции и добавьте дополнительную изоляцию, если ее уровень находится ниже балки пола на чердаке.
2. Загерметизируйте все утечки и трещины.
Теплый воздух может выходить через очень маленькие отверстия и трещины . По этой причине, когда вы проверяете свой чердак, проведите тщательный осмотр, чтобы выявить любые дыры, даже очень маленькие. Поскольку обнаружить эти небольшие трещины может быть сложно, проводите эту проверку в солнечный день. Выключите свет на чердаке и посмотрите, не видите ли вы солнечный свет, проникающий в помещение. Используйте герметик, чтобы закрыть эти отверстия, чтобы сохранить теплый воздух, а также обеспечить лучшую защиту вашего дома от воды и вредителей.
3. Убедитесь, что вентиляция достаточна.
Без достаточной вентиляции на чердаке вы открываете дверь для потенциально серьезных проблем. Имейте в виду, что теплый воздух – не единственное, что может подняться на верхний уровень вашего дома. Влажный воздух менее плотный, чем сухой, поэтому он тоже будет подниматься на чердак. Без надлежащей вентиляции влажный воздух будет задерживаться в помещении, что может привести к гниению балок и стропил, повреждению изоляции или появлению плесени.
Вентиляционные отверстия на чердаке помогут обеспечить правильную вентиляцию помещения. Если у вас уже есть вентилятор на чердаке, убедитесь, что он работает и способен выполнять свою работу. Листья, изоляция и другой мусор могут засорить вентиляторы и повлиять на их работу.
4. Следите за тем, чтобы на крыше не было мусора.
Скопившиеся листья и другой мусор на крыше могут представлять угрозу. Когда эти материалы накапливаются, под ними может задерживаться дождевая вода. Если сваи остаются влажными в течение длительного периода времени, это может привести к разрушению кровельного материала настолько, что вода может просачиваться на чердак. Утечки на чердаке могут вызвать рост плесени, повредить изоляцию и древесину и, в конечном итоге, просачиваться через потолки на верхние уровни дома, вызывая еще больше проблем.
Пытайтесь самостоятельно убрать мусор с крыши только в том случае, если вы чувствуете себя в безопасности. Если нет, наймите опытного профессионала, который позаботится об этой задаче.
5. Уничтожьте нашествие вредителей
Заражение насекомыми или грызунами — это то, чего следует избегать или устранить как можно скорее. В зависимости от типа вредителей они могут повредить древесину, перегрызть провода, прогрызть и разрушить изоляцию и многое другое. Хотя герметизация отверстий и щелей на чердаке должна эффективно предотвращать проникновение вредителей в ваш дом, некоторые насекомые или грызуны уже могли сделать ваш чердак своим домом. Ищите любые признаки заражения, такие как поврежденная древесина, следы жевания на проводах или изоляции, моча или помет, и вызовите профессионального дезинсектора, чтобы устранить проблему.
Источник: bobvila.com.
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