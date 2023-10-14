В Хмельницкой области предприниматель обратился в полицию и сообщил о преступлении. Неизвестные, по его словам, украли платежный терминал из его магазина, нанеся ему ущерб в размере 80 тысяч гривен. Однако оказалось, что инцидент был сфабрикован, а настоящим злоумышленником оказался сам владелец магазина.

Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Полиции Хмельнитчины.

Полиция провела расследование после того, как предприниматель обратился в полицию и сообщил о преступлении. Было установлено, что 29-летний владелец магазина самостоятельно совершил это преступление. Ночью он демонтировал платежный терминал, изъял из него наличные деньги, а затем, чтобы побагрить следствие, симулировал проникновение в помещение, устранив задвижку на дверях магазина.

После этого он избавился от краденого терминала, выбросив его в местном пруду. Утром того же дня владелец сам обратился в полицию. Полицейские изъяли украденные деньги. Всего ущерб, включая стоимость терминала, составил 120 тысяч гривен.

Мужчину подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования дело направлено в суд. Если вину предпринимателя докажут на суде, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.

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