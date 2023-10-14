Певица Светлана Тарабарова вышла замуж за Алексея Бондара, старше ее на 14 лет, в 2016 году.

Светлана Тарабарова и ее муж воспитывают троих маленьких детей — сына Ивана, а также дочерей Марию и Полину, родившуюся в апреле этого года.

В новом интервью Славе Демину Светлана Тарабарова откровенно рассказала, сколько раз ее муж выезжал за границу.

"Один раз мы в Болгарию съездили на детский фестиваль. Один раз он выехал. Он не хочет. Это не тот человек. Здесь нужно просто знать Алексея... Первые полгода я его уговаривала, как это правильно сказать, потому что это некрасиво будет звучать, переключала, потому что он, как и все нормальные мужчины: в руки оружие, хотел записаться там куда-то, пойти охранять и все остальное", - заявила Светлана Тарабарова.

Тарабарова вспоминает, что в начале войны она сидела с двумя детьми, Марийке тогда был всего год, и это было очень тяжело. А когда певица узнала, что беременна третьим ребенком, это был шок и серьезный стресс.

"Я хотела много детей, я хотела третьего ребенка, но только позже, но так произошло... И я сейчас понимаю, Полина сама себя добыла в борьбе, и это уже видно по ее характеру, она очень куда-то спешит", — поделилась Светлана Тарабарова.

Певица добавила, что из-за своей беременности столкнулась с негативной реакцией знакомых людей, и даже со стороны собственной сестры и мамы, которые не сразу поддержали ее решение рожать в разгар полномасштабной войны.

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