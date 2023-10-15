Праздник 16 октября, православные почитают память священномученика Дионисия Ареопагита.

В народе с 16 октября Дениса уже были готовы к первому морозу.

Наши предки считали, что в день Дениса Позимнего необходимо беспокоиться и опасаться шабаша нечистой силы.

Начиная с 16 октября по земле "ходят" осенние лихорадки, не находят себе места, мучаются сами, мучая людей рядом.

Важно именно сегодня беречься от болезней, потому что болячки могут перерасти в хронические.

От сглаза, порчи и любого другого наговора предки использовали лук, чеснок, редьку и соль.

Соль и редька, согласно поверьям, выедают злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука отпугивает нечистую силу.

Также раньше верили, что человек, который родился 16 октября - дано знание трав и искусство целительства.

Как талисман-оберег человеку у которого день рождения 16 октября - нужно носить камень гранатового цвета.

Существуют и приметы на этот день, которые подскажут будущее:

Так, если видите низкие темные облака - они предвещают холод и даже снегопад.

Воробьи летают стайками с места на место — будет непогода.

15 октября теплый день - значит раньше Артемьева дня (прим. ред. выпадает на 2 ноября) морозов не ждите.

Источник: РБК.

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