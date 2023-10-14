Церковный праздник 15 октября, кого почитают сегодня по старому и новому стилю, что можно и нельзя делать.

Православный праздник 15 октября, по новому церковному календарю почитают святых Евфимия Солунского и Лукиана Антиохийского.

15 октября (28 октября по юлианскому календарю) -это день памяти преподобного Евфимия, мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.

Праздник 15 октября по старому стилю - день памяти мучеников Киприана и Иустины.

Сегодня также народном календаре 15 октября - праздник Ефимий Осенний, Льняница, Пчельник.

Наши предки верили, что именно сегодня засыпает природа - все растения и насекомые.

Издавна считали, что 15 октября - разгул темные силы, они могут проникнуть в дом и испортить проделанную женскую работу, они могут путать пряжу, бить посуду, мусорить.

Сегодня у святых Евфимия и Лукиана просят защиты от нечисти и исцеления от болезней и душевных беспокойств.

Сегодня не рекомендуется, позволяются только самые важные дела. Наши предки верили, что если работать сегодня - все труды будут испорчены - якобы темные силы уничтожат все.

Церковь советует посвятить этот день 15 октября молитве и отдыху.

Нельзя делать 15 октября злословить и ругаться , потому что слова в этот день имеют особую силу.

Также не рекомендуется сплетничать, болтать лишнее, заниматься уборкой, поход в лес также лучше перенести, потому что есть риск заблудиться.

Источник: Униан.

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