Православный праздник 15 октября, по новому церковному календарю почитают святых Евфимия Солунского и Лукиана Антиохийского.
15 октября (28 октября по юлианскому календарю) -это день памяти преподобного Евфимия, мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского.
Праздник 15 октября по старому стилю - день памяти мучеников Киприана и Иустины.
Сегодня также народном календаре 15 октября - праздник Ефимий Осенний, Льняница, Пчельник.
Наши предки верили, что именно сегодня засыпает природа - все растения и насекомые.
Издавна считали, что 15 октября - разгул темные силы, они могут проникнуть в дом и испортить проделанную женскую работу, они могут путать пряжу, бить посуду, мусорить.
Сегодня у святых Евфимия и Лукиана просят защиты от нечисти и исцеления от болезней и душевных беспокойств.
Сегодня не рекомендуется, позволяются только самые важные дела. Наши предки верили, что если работать сегодня - все труды будут испорчены - якобы темные силы уничтожат все.
Церковь советует посвятить этот день 15 октября молитве и отдыху.
Нельзя делать 15 октября злословить и ругаться , потому что слова в этот день имеют особую силу.
Также не рекомендуется сплетничать, болтать лишнее, заниматься уборкой, поход в лес также лучше перенести, потому что есть риск заблудиться.
Источник: Униан.
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