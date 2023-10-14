С 1 октября размер денежной помощи от ООН в Украине был увеличен до 3600 гривен в месяц на каждого человека. Эта программа выплаты денежной помощи также дает возможность получить дополнительную выплату для подготовки к зиме.

Детали новой денежной помощи были обнародованы на сайте UNHCR Украина.

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Денежную помощь в размере 2220 гривен на человека на подготовку к зиме получат домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года, что составляет 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев (включая "зимнюю выплату" в 2220 гривен в месяц).

Домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года, получат денежную помощь в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев (вместе с новой выплатой в 3600 гривен и "зимней выплатой" в 2220 гривен);

Домохозяйства, возглавляемые пожилым лицом (55 лет и старше) и которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат денежную помощь в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев для подготовки к зимнему периоду.

Кто может зарегистрироваться на получение денежной помощи:

  • Переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года;

  • Лица, которые не перемещались, но пострадали от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая (потеряли члена семьи или имущество, домохозяйства пострадали от обстрелов);

  • Люди, которые из-за военных действий уехали, но затем вернулись домой, включая тех, кто находился за границей.

Украинцы, очередь

Для процедуры регистрации на получение денежной помощи обязательным условием является присутствие всех членов семьи. Однако, если кто-то из членов семьи имеет ограниченную мобильность и не может лично посетить центр сбора данных, этот человек может воспользоваться дистанционной регистрацией.

Для успешной регистрации необходимо иметь оригиналы следующих документов для каждого члена семьи:

  • Налоговый номер.
  • Национальный паспорт или другие документы, подтверждающие личность.
  • Справка ВПЛ (если есть).
  • Гривневая банковская карта главного заявителя.
  • Свидетельство о рождении детей (при необходимости).
  • Документ, подтверждающий законную опеку над ребенком (при необходимости).
  • Удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

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