Для процедуры регистрации на получение денежной помощи обязательным условием является присутствие всех членов семьи.

С 1 октября размер денежной помощи от ООН в Украине был увеличен до 3600 гривен в месяц на каждого человека. Эта программа выплаты денежной помощи также дает возможность получить дополнительную выплату для подготовки к зиме.

Детали новой денежной помощи были обнародованы на сайте UNHCR Украина.

Денежную помощь в размере 2220 гривен на человека на подготовку к зиме получат домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 года, что составляет 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев (включая "зимнюю выплату" в 2220 гривен в месяц).

Домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года, получат денежную помощь в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев (вместе с новой выплатой в 3600 гривен и "зимней выплатой" в 2220 гривен);

Домохозяйства, возглавляемые пожилым лицом (55 лет и старше) и которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат денежную помощь в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев для подготовки к зимнему периоду.

Кто может зарегистрироваться на получение денежной помощи:

Переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года;

Лица, которые не перемещались, но пострадали от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая (потеряли члена семьи или имущество, домохозяйства пострадали от обстрелов);

Люди, которые из-за военных действий уехали, но затем вернулись домой, включая тех, кто находился за границей.

Для процедуры регистрации на получение денежной помощи обязательным условием является присутствие всех членов семьи. Однако, если кто-то из членов семьи имеет ограниченную мобильность и не может лично посетить центр сбора данных, этот человек может воспользоваться дистанционной регистрацией.

Для успешной регистрации необходимо иметь оригиналы следующих документов для каждого члена семьи:

Налоговый номер.

Национальный паспорт или другие документы, подтверждающие личность.

Справка ВПЛ (если есть).

Гривневая банковская карта главного заявителя.

Свидетельство о рождении детей (при необходимости).

Документ, подтверждающий законную опеку над ребенком (при необходимости).

Удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).

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