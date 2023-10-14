У негодяев, которые навели удар по кафе в селе Гроза Харьковской области 5 октября, остались связи в регионе.

В Харьковской области у наводчиков есть контакт с дальними родственниками и знакомыми.

В полиции сообщили, что по их информации, братья Мамоны, наведшие удар - находятся на территории Белгородской области России.

Как сообщается, в России они скрылись во время деоккупации Харьковщины.

"Но при этом мы не исключаем, что у них остались связи с дальними родственниками, проживающими здесь знакомыми", - говорят в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, один из братьев-наводчиков до начала полномасштабной войны работал в ГАИ Харьковщины.

Когда россияне оккупировали часть Харьковщины – братья перешли на службу в так называемую "полицию" оккупантов.

Ранее СБУ сообщала, что по указаниям окупантов они дистанционно начали формировать собственную сеть информаторов в Украине.

"Люди в селе должны знать все их связи...пусть сами наведут порядок а не ждут когда им кто-то это сделает",

"Столько людей невинных потеряли...",

"Таким прощение не будет. Даже тюрьма их не примет", – пишут в комментариях пользователи сети.

Источник: ТСН .

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