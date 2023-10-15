Напомним, недавно ДБР сообщило о подозрении в издевательстве командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны этого военкомата.

Тернопольский горрайонный суд избрал меры пресечения, а именно ночной домашний арест двум работникам ТЦК, обоих отстранили от должностей.

Как сообщила пресс-служба ДБР, 6 октября солдат-гранатометчик применил физическую силу, задержал и доставил в территориальный центр комплектования местного мужчину.

Как сообщает ДБР, мужчину и еще одного мобилизованного представители ТЦК избили в военкомате.

Видео издевательства над мужчинами попало в сеть.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как солдат и командир отдела охраны избивают находящихся на кроватях мужчин.

ДБР сообщило о подозрении в пытках командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны военкомата.

Кроме того, солдат уведомлен в подозрении о незаконном лишении свободы человека по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили жесткие кадры, случившиеся в ТЦК Тернополя. На видео двое крепких военных жестоко избивают людей. А еще трое мужчин стоят со стороны и спокойно на это смотрят.

В комментариях украинцы смущены таким поведением сотрудников ТЦК.

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Напомним, мобилизация в Украине продолжается, поэтому важно знать, имеют ли право работники ТЦК проверять у Вас документы.

Как писала Politeka, идет мобилизация в Украине, украинцам рассказали, что делать, если ТЦК отказал в отсрочке военнообязанному.

Также Politeka сообщала, что уклоняющиеся от мобилизации придумали новый метод побега за границу.