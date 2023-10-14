Суд Мостиского района Львовской области вынес приговор мужчине после того, как он придумал хитрый способ для бегства за границу.

Украинец придумал хитрый и дешевый способ бегства за границу. Житель Винницкой области был наказан во Львовской области за попытку уехать из страны с фальшивыми документами. Уточняется, что житель Винницкой области решил сам изготовить фальшивые документы и бежать за границу.

Суд Мостиского района Львовской области вынес приговор мужчине, указывая, что в 2023 году житель Винницкой области решил взять бланки временного военного удостоверения и справки ВЛК о непригодности к военной службе из Интернета. Он распечатал эти формы, вставил свои фотографии и поддел подписи.

Позвонив концом августа 2023 года, мужчина решил уехать за границу, используя свои "документы". Однако на пункте пропуска "Шегини" его остановили пограничники, после того как он предъявил самодельные справки.

Во время судебного процесса подозреваемый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд признал его виновным в нарушении по части 1 статьи 358 и части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины и наложил штраф в размере 10 200 гривен. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Стоит напомнить, что также Винницкой области на 34 тысячи гривен оштрафовали врач-неврологиню из ВЛК, которая за 300 долларов США согласилась признать мужчину ограниченно годным для службы в армии.

Источник: ТСН.

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