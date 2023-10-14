Компания "ДТЭК" уже представила графики для Киева и области, Одесской и Днепропетровской областей.

К 1 октября энергетические компании вместе с местными органами власти подготовили график возможных отключений электроснабжения. Некоторые из этих графиков были обнародованы еще в предыдущем месяце, в то время как другие были опубликованы только недавно.

К примеру, компания "ДТЭК" представила графики для Киева, области, Одесской и Днепропетровской областей.

Эти графики являются планами запаса и не будут применяться, если не возникнет конкретная потребность. Такая необходимость может возникнуть по двум основным причинам:

Ограниченное генерирование электроэнергии не сможет удовлетворить спрос. В результате новых обстрелов инфраструктуры энергетических объектов российской федерацией произойдет их отключение от сети.

Серьезной угрозой электроэнергетической системы является вероятность ракетных обстрелов. Графики отключений были разработаны с учетом этого возможного сценария.

К примеру, в Киевской области график предусматривает два часа с электроснабжением, четыре часа возможных отключений и еще два часа с гарантированным электроснабжением.

Следует отметить, что самая сложная ситуация предусмотрена для Киева из-за проблем со снабжением и распределением электроэнергии. Здесь предусматривается четыре часа гарантированного отключения, три часа возможных отключений и два часа с гарантированным электроснабжением.

В Днепре возможен график отключения четырех на восемь. То есть жители Днепра, вероятно, будут четыре часа с электроэнергией и столько времени без нее.

В Одесской области график предусматривает продолжительность отключений на три часа, три часа возможных отключений и три часа с гарантированным электроснабжением.

Источник: Обозреватель.

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