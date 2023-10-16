Бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила рецепт отличного пирога для тех, кто не хочет возиться с тестом.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый творожно-кефирный пирог «Гармошка».

"Сегодня вашему вниманию! Невероятно нежный, сочный, ароматный. Готовится очень легко и быстро. Его можно взять с собой на работу, в путешествие, на пикник или дать ребенку в школу. Такие соленые пироги также прекрасны на завтрак. Приготовил заранее, а утром только разогрел кусочек", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова берет следующие ингредиенты:

лаваш – 300 г

творог 9% – 300 г

кефир – 700 г

яйца – 5 шт.

сливочное масло – 40 г

орегано 1 ч. л.

соль – 1 ч.л.

Лист лаваша отрезаем по ширине формы ("Мастер Шеф" Теьяна Литвинова взяла керамическую размером 23/23 см) и оставляем при этом максимальную длину. Формируем и складываем в форму гармошку из лаваша, фиксируя ее стаканом, чтобы не раскрутился, пока вы делаете следующую гармошку.

Для заливки "Мастер Шеф" Теьяна Литвинова смешивает кефир, творог, яйца, растопленное сливочное масло, орегано и соль, чтобы соль растворилась.

Выливаем заливку сверху на лаваш, чтобы творог оказался внутри внутри стенок лаваша.

Выпекать такой пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.

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