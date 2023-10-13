Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт блюда на случай, если обычный картофель надоел.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить батат-аккордеон.

"Этот корнеплод содержит много антиоксидантов. Представьте, только одна запеченная сладкая картофелина среднего размера может обеспечить вашему организму норму витамина А и С, необходимых для здоровья глаз, кожи и общего иммунитета. Способ приготовления значительно отличает содержание питательных веществ. Лучший из них - запекание", - пишет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.



Для этого рецепта судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты: ⠀⠀

• Батат – 1 шт

• Растительное масло – 20 мл

• Соль/перец – по вкусу

• Укроп – 5 г

Батат "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает на пластинки, а затем, зажимая каждый кусочек между двумя палочками, делает надрезы, чтобы получился "аккордеон", как на видео (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

Растительное масло смешиваем с солью, перцем и измельченным укропом и смазываем этой смесью кусочки батата.

Выкладываем сладкий картофель на противень, застеленный пергаментом, и запекаем 20 минут при температуре 200°.

"Надеюсь, этот рецепт поможет вам открыть для себя новый и полезный продукт", - добавил "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Украинцы в комментариях к посту звезды "Мастер Шеф" делятся своими впечатлениями от батата:

"В Португалии добавляют к батату лимон. Кислинка улучшает вкус этого корнеплода)";

"На днях впервые попробовала батат с детьми. Это что-то! 😍 Сколько времени мы потеряли) Делала по типу по-селянски. Ну очень вкусно";

"Да, очень часто готовлю, больше всего люблю батат в салатах 🫶".

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