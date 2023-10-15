Из-за военной угрозы правительство Израиля насчитывает не одну, а целую симфонию возможных сценариев – от одной маленькой войны до трех огромных.

Об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в специальном эфире на "Лучшем радио Израиля".

Арестович подтверждает слова о том, что сейчас Израиль находится на пороге либо одной маленькой войны, либо двух больших, либо трех огромных. Война с Хамасом точно затянется на несколько месяцев, а затем стране придется решать, что делать с территорией, с двухмиллионным населением и какую власть там ставить – такой вариант называют первым.

«Второй вариант – может открыться второй фронт на севере страны с Хезболлой. Третий вариант – когда после Хезбаллы подключится Иран, или мы превентивно атакуем Иран при поддержке Соединенных Штатов», – отмечает ведущий «Лучшего радио Израиля».

Экс-советник главы Офиса Президента убежден, что у правительства Израиля уже есть определенная информация о ходе войны и готовится ко всем трем сценариям.

“Больше вам скажу: чтобы успокоить Хамас в секторе газа они бы 360 тысяч резервистов не призывали. Там хватило бы с головой 100–120. Поэтому они либо перестраховываются, либо обладают определенной информацией. И с американцами они проводят определенные действия не случайно, когда речь шла об одной авианосной группе, другой”, - утверждает он.

Кроме того, по словам бывшего советника, всю ситуацию понимают и в Америке. Они знают, что сложилась так называемая ось зла, которая выглядит так: Пхеньян-Пекин-Дамаск-Москва. Они понимают, что это единственная цепь конфликтов, что Россия и Иран – это военные союзники, ушедшие поставки из Северной Кореи России.

“Неизвестно, как они и где обмениваются в этом четырехугольнике с пятиугольной стороной. Поэтому и ответная реакция – на коллективную угрозу может быть только коллективный ответ. Но кроме того, есть еще один аспект – американские заложники, находящиеся в секторе газа. Американцы рассматривают любые варианты вплоть до силового увольнения”, - добавляет Арестович.





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