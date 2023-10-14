Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал, могут ли российские войска захватить Одессу и другие областные центры до весны 2023 года. Об этом эксперт высказался в эфире Politeka Online.

"Пообещать они могут что угодно. Обещать - не значит жениться. Не знаю, обещал ли Шойгу Путину Одессу, Николаев и Харьков, это у него надо спросить. Технически это невозможно в ближайшие лет 10, если смотреть на развивающиеся события, то это невозможно в принципе никогда", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что российской армии для того, чтобы восстановится необходимо минимум пять лет, чтобы быть на уровне 24 февраля прошлого года. И тут стоит добавить, что в это время не должны идти боевые действия и необходимо увеличить в два раза бюджет на оборону.

И если бюджет Россия увеличила примерно в два раза на армию, то никто не может обещать им о заморозке конфликта, а значит режима накопления у них не произойдет. Поэтому подобные обещания на такой длительный период говорят об одном - ждут, пока путин умрет. Все из-за того, что невозможно с текущими силами провести подобную операцию, так как для этого необходимо полтора миллиона солдат.

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