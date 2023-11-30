Никому не нравится тратить время на утюжку одежды, особенно, когда есть множество других вещей, которые можно делать. Однако чистый и ухоженный вид одежды всегда оставляет отличное впечатление. Если вы чувствуете себя лень или просто не любите гладить, мы имеем для вас 8 полезных советов, которые помогут сохранить безупречный вид вашей одежды без чрезмерных усилий.
Сушка с усушителем: После стирки всегда используйте усушитель. Он поможет разгладить морщины и будет делать вашу одежду менее изменчивой.
Правильное хранилище: Повесьте одежду на вешалках, если это возможно. Это поможет избежать образования морщин во время хранения.
Одежда для гладкости: Выбирайте одежду из тканей, которые меньше подвержены морщинам, такие как лен, вискоза или трикотаж.
Работайте со струтчаком: Вложите одежду, требующую разглаживания, в душевую кабину. Горячий пар из душа поможет сгладить морщинки.
Глажка паром: Если вы все же решили гладить, используйте паровой утюг, который быстро и эффективно собирает морщинки.
Полотенца-утюги: Положите полотенца или кухонные полотенца между верхним и нижним слоями одежды перед хранением. Это поможет избежать морщин.
Использование специальных средств: Используйте средства для разглаживания одежды, чтобы быстро избавиться от ненужных складок.
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