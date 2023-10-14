Кума Дзидзьо Оля Цибульская показала, как выглядела во время болезни, поделившись с украинцами.

Кума Дзидзьо Оля Цибульская показала, как выглядела во время болезни. Звезда опубликовала видео в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Я не хотела показывать себя с того периода лечения. Период глубокой депрессии, с которой сначала не справились психологи, а затем соревновался психиатр. Это состояние полной апатии и потери вкуса к жизни знакомо не только мне.

Мы все живем в ужасное время. Вы пишете мне в директе, что тоже переживаете подобное и ищете выход. Знай, он есть! Я очень страшна на этом видео. Чувствую себя раздавленной, усталой, заплаканной, с мешками под глазами.

Я принимала назначенные специалистом препараты и не принимала себя. Спасалась людьми, которые, несмотря ни на что, были в сложный период рядом и музыкой", - написала Цибульская.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс! Аж промуравило! Буду ждать с нетерпением!",

"Хочу услышать Вашу песню! Была в тяжелом психологическом состоянии. Ни лекарства, ни европейские врачи не могли найти подход к лечению моего состояния. Лишний вес, синяки под глазами, бессонница… Об этом нужно говорить! Спасибо",

"Спасибо за такую песню, за такое настроение и любовь к себе и к жизни!!!".

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