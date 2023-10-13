"Холостяк" Алекс Топольский показал, как проводит время на Бали, нарвавшись на критику от украинцев.

"Холостяк" Алекс Топольский показал, как наслаждается отдыхом на Бали. Звезда опубликовал фотографию в своем Инстаграм, где постоянно хвастается кадрами из личной жизни.

"Всем солнечного дня из Бали", - лаконично написал Алекс в своем Инстаграм.

Фанаты по разному отреагировали на публикацию Топольского в комментариях:

"Взаимно",

"Приветствую из Харькова",

"А чем кстати закончился проект, такова была любовь у Кати и Алекса, такие взгляды и чем закончилось. Сразу по первой серии видела, что Алекс выберет Катю, он на нее смотрел так. Вместе они или нет?",

"Поздравляли Катю Лозовицкую с днем рождения? Должна была ехать с вами в Австрию, поехала с Вовой",

"Блин, думал ты Родину защищаешь...",

"Фиг там, значит не мужик, если родину не защищает. Испугался и уехал из Украины",

Стоит отметить, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен украинского происхождения. Предприниматель был главным героем шоу "Холостяк" в последнем сезоне, где победила Екатерина Лозовицкая. Но после проекта пара сразу же рассталась и даже успела публично поругаться, так как Топольский успел рассказать о самом интимном.

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