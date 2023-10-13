Церковный праздник 14 октября, что завтра отмечают верующие, а также главные запреты дня.

14 октября по новому церковному календарю почитают память мучеников Назария, Гервасия и Протасия и мученицу Параскеву Сербскую.

По старому стилю, сегодня, 14 октября отмечали праздник Покров Пресвятой Богородицы, или Покрова.

14 октября важно пойти в храм или церковь и помолиться святым.

Святая Параскева всю свою жизнь провела в лишениях, поэтому ее принято считать покровительницей всех женщин.

В день Параскевы 14 октября женщинам нужно отдыхать.

Также мученице нужно молиться об исцелении ран, болезней, к ней обращаются девушки и женщины с просьбой о замужестве и хорошем женихе.

Мученицу Параскеву Сербскую верующие просят о счастливом браке и о исцелении болезней, особенно женских, а также зубной, головной боли, лихорадки.

Существуют и запреты сегодня, например, 14 октября нельзя готовить, стирать и работать по дому в целом - иначе будут неприятности, также нельзя работать с землей.

Запрещено громко веселиться - это к несчастью.

Отправляться в путь не рекомендуется - могут настигнуть неудачи.

Запрет на работу в доме и в огороде относится по большей части к женщинам - ведь слабому полу 14 октября важно посвятить молитвам святой о семье и собственном благополучии.

Источник: Униан.

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