Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась на своей странице на Ютуб-канале рецептом сочного кекса с лимоном и маком. Это настоящая находка для ценителей более легких и освежающих сладостей, рассказывает кулинарная экспертка и "Мастер Шеф" Литвинова.

Итак, перейдем к рецепту:

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 180 г

Сливочное масло — 180 г

Сахар — 180 г

Яйца — 3 шт.

Лимонный сок — 40 г

Цедра лимона — 1 шт.

Мак — 40 г

Разрыхлитель теста — 1 ч.л.

Сироп:

Сахар — 100 г

Лимонный сок — 100 г

Цедра лимона — 1 шт.

Глазурь:

Вода — 2 ст.л.

Сахарная пудра — 200 г

Лимонный сок — 1 ст.л.

Приготовление:

Сначала выдавите сок из лимона. Вам потребуется около 200 мл сока, что примерно соответствует 3 средним лимонам, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте мягкое сливочное масло и 40 г лимонного сока. Смешайте муку с разрыхлителем и также добавьте в тесто. Всё хорошо перемешайте. В конце добавьте цедру лимона и мак, также хорошо перемешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова. делится, смажьте круглую форму для выпекания маслом и посыпьте мукой, чтобы всю поверхность была покрыта. Влейте тесто в форму и отправьте в предварительно разогретую до 170 °C духовку на 40 минут.

Когда кекс будет готов, остудите его немного, не вынимая из формы. Затем приготовьте сироп. В сотейнике смешайте сахар и лимонный сок, разогревайте до таяния сахара, но не доводите до кипения. Добавьте цедру, проваривайте несколько минут, затем процедите сироп, "Мастер Шеф" Литвинова.

Пока кекс еще теплый, проколите его во множестве мест (около 20 раз) деревянной шпажкой. Затем начните постепенно заливать сироп, начиная с центра. Оставьте кекс пропитываться.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, для глазури в сотейнике смешайте воду, сахарную пудру и лимонный сок. Разогрейте, пока сахар не растворится, но не доводите до кипения.

Выньте кекс из формы, переложите на тарелку и полейте глазурью. Дождитесь, пока она остынет, украсьте по своему усмотрению и подавайте к столу.

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