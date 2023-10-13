Дмитрий Комаров из «Мир наизнанку» показал кадры и рассказал, что именно его шокировало в небольшом украинском городе, название которого теперь знает каждый.

Дмитрий Комаров на своей странице в Инстаграм рассказал, как попал в Балаклею, которую только что освободили от российских оккупантов.

Комаров из "Мир наизнанку" рассказал, что заходил в освобожденный город в составе группы зачистки.

«Я был в шокирован увиденным. Несмотря на то, что мы уже видели трагедии Бучи, Гостомеля, Бородянки и других городов Киевской области. Но в Балаклее я еще больше осознал степень ужаса оккупации», - подчеркнул Комаров.

По словам ведущего «Мир наизнанку», российские войска убегали очень быстро из Балаклеи. «Оставляли все – боеприпасы, личные вещи, документы. Очень много улик. А еще – застенки, которые показывают, что пережили люди. Это не тюрьмы – это именно застенки» , - рассказал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров уверен – стратегия и механика оккупации были очень продуманы, системные и жестокие.

«Балаклея помогла нам, как журналистам, более подробно ее исследовать, с конкретными примерами. Очередной тяжелый, но важный выпуск» , – сообщил Комаров, анонсируя третий фильм из цикла «Год. Харьковщина», который выйдет уже 13 октября.

В комментариях к сообщению Комарова украинцы признаются, что фильмы из цикла "Год. Харьковщина" заставляют их со слезами на глазах вспоминать, что уже пришлось пройти Харьковщине и всей Украине. Также пользователи соцсетей с ужасом представляют, что еще придется увидеть на украинской земле после деоккупации населенных пунктов, которые сейчас захвачены врагом.

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