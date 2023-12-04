Несмотря на то, что утюг является нашей верной помощницей, он еще иногда вредит нашим вещам, оставляя на них следы, но мы расскажем, как их убрать.

Ни хозяйка не застрахована от ситуации, когда утюг оставляет неприятные следы на любимых вещах. Только утюг может выглядеть таким помощником на первый взгляд и таким существенным врагом для вашего гардероба в следующее мгновение. Однако не стоит ломать руки, ведь существует несколько действенных средств и методов, которые помогут вам удалить следы от утюга, и ваши вещи снова станут безупречными.

Сода и вода: Смешайте соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на следы от утюга, потрещите мягкой тряпкой и смойте водой.

Уксус: Смочите тряпку в уксус и наденьте ее на место следов от утюга. Потертым тряпкой со слегка уксусными следами вы сможете их легко удалить.

Лимонный сок: Наметьте следы от утюга лимонным соком и оставьте на солнце в течение нескольких часов. Цитрусовая кислота поможет удалить следы.

Ацетон: Смочите тряпку в ацетоне и нанесите на пятна от утюга, потребите осторожно и смойте водой.

Разведите гидроперит водой в соотношении 1:10 и нанесите на пятна. Промойте водой.

Сырое картофельное пюре: Нанесите сырое картофельное пюре на пятна и оставьте на 30-40 минут, затем смойте водой.

Всегда рекомендуется выполнять тестовый образец на невидимой части ткани перед использованием любого пятновыводителя, поскольку реакция может быть разной в зависимости от типа и цвета ткани.

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