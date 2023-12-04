Ни хозяйка не застрахована от ситуации, когда утюг оставляет неприятные следы на любимых вещах. Только утюг может выглядеть таким помощником на первый взгляд и таким существенным врагом для вашего гардероба в следующее мгновение. Однако не стоит ломать руки, ведь существует несколько действенных средств и методов, которые помогут вам удалить следы от утюга, и ваши вещи снова станут безупречными.
Сода и вода: Смешайте соду с водой до образования пасты. Нанесите эту пасту на следы от утюга, потрещите мягкой тряпкой и смойте водой.
Уксус: Смочите тряпку в уксус и наденьте ее на место следов от утюга. Потертым тряпкой со слегка уксусными следами вы сможете их легко удалить.
Лимонный сок: Наметьте следы от утюга лимонным соком и оставьте на солнце в течение нескольких часов. Цитрусовая кислота поможет удалить следы.
Ацетон: Смочите тряпку в ацетоне и нанесите на пятна от утюга, потребите осторожно и смойте водой.
Разведите гидроперит водой в соотношении 1:10 и нанесите на пятна. Промойте водой.
Сырое картофельное пюре: Нанесите сырое картофельное пюре на пятна и оставьте на 30-40 минут, затем смойте водой.
Всегда рекомендуется выполнять тестовый образец на невидимой части ткани перед использованием любого пятновыводителя, поскольку реакция может быть разной в зависимости от типа и цвета ткани.
Читайте также:
Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы
В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно
Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме