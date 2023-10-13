В Чернигове полиция установила жителей города, причастных к краже кабелей.

Так, полиция установила двух местных мужчин, которые похищали кабели обеспечения сирен оповещения в Чернигове, и хотели сдать их на металлолом.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУНП в Черниговской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса.

В условиях военного положения санкция статьи злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 11 октября в Чернигове временно не включались сирены, сейчас работу сирен оповещения полностью возобновили.

Источник: suspilne .

В Днепре злоумышленники выкопали сливную металлическую трубу и решили ее загрузить в машину.

Неравнодушная женщина сообщила в полицию, что в Днепре неизвестные выкапывают сливную трубу и грузят украденное в машину.

Как сообщила патрульная полиция Днепропетровской области, она попросила правоохранителей проверить, что они делают.

Патрульные оперативно прибыли по вызову в Шевченковский район и обнаружили, что на месте находятся трое мужчин.

Стало известно, что воры выкапывали из-под земли металлическую трубу, сразу же резали металл на куски, фасовали в мешки и грузили в микроавтобус.

Последние новости Украины:

Напомним, новый скандал в ТЦК, уголовник и полиция выбивали "согласие" украинца на мобилизацию.

Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.

Также писала Politeka, бойцам ВСУ продали несуществующие автомобили, 22 человека перечислили деньги.