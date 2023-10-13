Так, полиция установила двух местных мужчин, которые похищали кабели обеспечения сирен оповещения в Чернигове, и хотели сдать их на металлолом.
Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУНП в Черниговской области.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса.
В условиях военного положения санкция статьи злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, 11 октября в Чернигове временно не включались сирены, сейчас работу сирен оповещения полностью возобновили.
Источник: suspilne .
В Днепре злоумышленники выкопали сливную металлическую трубу и решили ее загрузить в машину.
Неравнодушная женщина сообщила в полицию, что в Днепре неизвестные выкапывают сливную трубу и грузят украденное в машину.
Как сообщила патрульная полиция Днепропетровской области, она попросила правоохранителей проверить, что они делают.
Патрульные оперативно прибыли по вызову в Шевченковский район и обнаружили, что на месте находятся трое мужчин.
Стало известно, что воры выкапывали из-под земли металлическую трубу, сразу же резали металл на куски, фасовали в мешки и грузили в микроавтобус.
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