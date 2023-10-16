Часто после дождя или стирки мы сталкиваемся с вопросом, как быстро высушить обувь, так что если вы воспользуетесь нашими советами, сможете высушить ее за 5 минут.

Сколько раз вы находились в ситуации, когда вам очень нужно была обувь сухая и готовая к выходу, но вы не имели часов ждать, пока она высохнет? К счастью, существует простой способ высушить вашу обувь за всего 5 минут, и она станет даже лучше, чем новая. Давайте узнаем, как это сделать

Почему нельзя сушить обувь на батарее?

От мокрой обуви в осеннее время никто не удивляется. И очень часто осенью мы решаем засушить его на батарее. Однако так лучше не делать, поскольку тепло может повредить ботинки и вызвать рассыхание. Вместо этого прислушивайтесь к нашим советам.

Как правильно сушить обувь?

Если вы заметили, что обувь мокрая, нужно сушить ее как можно быстрее. Потому что обувь с влагой – это отличное место для распространения бактерий, которые вам совсем не нужно. Кроме того, на мокрой обуви может появиться грибок и разводы. Перед сушкой хорошо вымойте обувь, чтобы потом на ней не осталось пятен. Затем положите в середину ботинок поролоновые формы или бумагу, чтобы сох они не потеряли своей формы.

Простые лайфхаки, как быстро высушить обувь

Газовая духовка: Поставьте обувь в газовую духовку при самой низкой температуре (безопасной для обуви) и включите оборотное обращение воздуха. Это поможет быстро высушить обувь, особенно после дождя.

Сушилка для обуви: Большое количество магазинов продает специальные сушилки для обуви, быстро высушивающие обувь, располагайте их внутри.

Бумага или рисовая крупа: Вложите газетную бумагу или рисовую крупу внутрь обуви. Они впитают избыточную влажность и помогут высушить обувь быстрее.

Фен для волос: Используйте фен для волос на низкой температуре, направляя поток воздуха внутрь обуви. Будьте осторожны, чтобы не перегреть материал.

Использование сушильных шаров: Сушильные шарики или теннисные мячики, расположенные внутри обуви, помогут облегчить высыхание и распределить влажность.

Запасная обувь: Если у вас есть возможность, всегда держите запасную обувь на работе или в автомобиле, чтобы иметь сухую обувь в случае необходимости.

Вентиляция и солнце: Уложите обувь на воздухе или на солнце для естественного высушивания. Вентиляция поможет удалить противный запах.

Всегда помните, что быстрое высушивание может быть вредным для некоторых видов обуви, особенно для натуральной кожи или обуви с драгоценными украшениями. Поэтому аккуратно используйте эти методы и учитывайте особенности своей обуви.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме